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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 13日 星期一 14:20 BJT

法甲--PSG胜里昂 夺19年内首冠

周日法甲联赛巴黎圣日耳曼(PSG)客场1-0胜里昂，提前2轮锁定本赛季法甲冠军，自1994年以来首次在法甲封王。主帅安切洛蒂仍未确认下赛季是否留队。PSG的这场胜利使得目前排在第二的马赛自动获得下赛季欧冠名额，排在第三的里昂目前也在欧冠晋级区，但仅领先第四和第五名3分。路透
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