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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 14日 星期二 14:22 BJT

PSG拒绝皇马挖角安切洛蒂 并有意续约小贝

巴黎圣日耳曼(PSG)主席那瑟尔周一表示，皇马曾试图挖角PSG主帅安切洛蒂并给出过报价，而自己认为PSG与安帅的合约还剩下一年，有意将其留任，并称相信安切洛蒂方面也会履行合约。周日巴黎法甲夺冠后安切洛蒂未给出是否会留在PSG的确切答复。那瑟尔并称俱乐部有意续约贝克汉姆，是否续约全看小贝的个人意愿。路透
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