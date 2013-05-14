PSG拒绝皇马挖角安切洛蒂 并有意续约小贝

巴黎圣日耳曼(PSG)主席那瑟尔周一表示，皇马曾试图挖角PSG主帅安切洛蒂并给出过报价，而自己认为PSG与安帅的合约还剩下一年，有意将其留任，并称相信安切洛蒂方面也会履行合约。周日巴黎法甲夺冠后安切洛蒂未给出是否会留在PSG的确切答复。那瑟尔并称俱乐部有意续约贝克汉姆，是否续约全看小贝的个人意愿。路透