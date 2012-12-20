内内望尽快离开巴黎圣日耳曼

巴西球星内内周三在其个人网站上表示想要尽快离开巴黎圣日耳曼，其与PSG合约距离到期还剩6个月。在与俱乐部官员发生争执后，31岁的内内已经三周未参加联赛比赛。PSG主教练安切洛蒂上周称如果不是内内腿部受伤，他将能够参加与里昂的比赛，然而内内随后便在网上上传了自己滑冰的照片。路透