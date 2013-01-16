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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 16日 星期三 13:36 BJT

内内离开PSG转投卡塔尔豪门

法甲豪门巴黎圣日耳曼(PSG)周二宣布，该俱乐部前锋内内(Nene)已经转投卡塔尔阿尔加拉法，新合约为期两年。31岁的内内在上赛季共为PSG打入21球，为联赛头号射手。这位巴西前锋与PSG主帅安切洛蒂关系紧张，已超过一个月未获得上场机会。路透
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