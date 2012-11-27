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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 27日 星期二 14:21 BJT

安切洛蒂：帕斯托雷需要支持来赢回信心

巴黎圣日耳曼主帅安切洛蒂周一称，队中大将帕斯托雷已经失去了信心，但如果得到队友的帮助，他能够度过难关。这位阿根廷中场组织者在去年以4,200万欧元(5443万美元)身价转会圣日耳曼以来未能达到外界的预期，周六在主场4-0击败特鲁瓦的比赛中上半时结束时被换下。路透

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