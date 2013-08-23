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路透中文体育短讯 | 2013年 8月 23日 星期五 11:18 BJT

蒂亚戈·席尔瓦与圣日耳曼续约至2018年

巴黎圣日耳曼周四宣布，队长蒂亚戈·席尔瓦将续约一年，一直呆到2018年。这位28岁的巴西中后卫去年从AC米兰以4200万欧元(5618万美元)转会费加盟卡塔尔资金支持的圣日耳曼，近期有传言称包括巴萨在内的多家俱乐部对他有意，他还表示过希望“某一时间”重返意甲赛场。席尔瓦上赛季代表圣日耳曼出战34场，首秀登场仅几周后就被授予队长袖标。路透

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