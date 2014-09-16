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路透中文体育短讯 | 2014年 9月 16日 星期二 11:25 BJT

意大利中场维拉蒂与PSG再续约一年

巴黎圣日耳曼(PSG)周一宣布，与意大利年轻中场维拉蒂续约一年至2019年。21岁的维拉蒂自2012年7月从佩斯卡拉加盟PSG以来出战过88场，并随队连夺两届法甲冠军。俱乐部总裁Nasser Al-Khelaifi称：“全欧洲都想买下维拉蒂，每年他都表现出愿为巴黎圣日耳曼长期效力的渴望。”路透
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