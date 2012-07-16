版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 7月 16日 星期一 16:36 BJT

席尔瓦告别AC米兰转会PSG

法甲俱乐部巴黎圣日耳曼周日宣布，与巴西球星蒂亚戈席尔瓦签下五年合约。席尔瓦自2008年起效力AC米兰，现年27岁，被认为是当今世界上最出色的防守队员之一。据悉，PSG与另一位AC米兰球星伊布的转会谈判仍在进行。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐