齐达内头顶马特拉齐塑像被展出

法国球星齐达内在2006年世界杯决赛中上演的“铁头撞人”一幕深深地留在球迷的记忆中，如今该场景被艺术家制作为塑像，立于法国巴黎蓬皮杜艺术中心展出。在当年世界杯法国与意大利的决赛加时赛中，马特拉齐在对齐达内进行语言攻击后被后者用头顶翻在地，齐达内因此被红牌罚下遗憾退役。