齐达内参加教练员培训项目 望执教法国国家队

法国退役球星齐达内参加了法国国家足球研究院(INF)的教练员培训项目，这将是其向执教法国国家队迈出的第一步。“我将(在INF)拿下教练员资格”，齐祖称。在被问到是否愿意入主法国国家队时，他给出了积极的回答：“为什麽不呢，有一天会执教吧。”路透