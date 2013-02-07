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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 7日 星期四 11:28 BJT

佩德罗两球 西班牙3-1胜乌拉圭

周三进行的友谊赛中世界排名第一的西班牙3-1胜乌拉圭，共有9位巴萨球员为西班牙出战。第16分钟法布雷加斯首开纪录，第32分钟罗德里格斯为乌拉圭扳平比分，下半场佩德罗连入两球为西班牙锁定胜局。佩德罗在西班牙最近的6场比赛中共打入9粒进球。该场比赛为后卫普约尔第100次为西班牙出战。路透
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