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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 15日 星期四 15:11 BJT

梅西无缘纪录 阿根廷与沙特互交白卷

梅西周三在利雅得未能收获进球，无缘打破阿根廷国家队球员一年内进球数的纪录，阿根廷最终在友谊赛中与沙特阿拉伯0-0握手言和。沙特门将阿卜杜拉表现神勇，多次扑出梅西和替补出场的费尔南德斯的射门。梅西之前与他人共享一年内进12球的阿根廷国家队纪录。路透

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