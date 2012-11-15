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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 15日 星期四 15:09 BJT

伊布中四元 瑞典胜英格兰

伊布拉希莫维奇周三独中四元，率瑞典队在友谊赛中4-2击败英格兰，其中最後一记倒挂金钩破门令人印象深刻，英格兰队长杰拉德赛後称之为个人有生以来见过的最精彩进球之一。英格兰此役旨在演练阵容，有六名新人首次登场。路透

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