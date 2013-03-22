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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 22日 星期五 12:02 BJT

友谊赛巴西2-2意大利 巴神被赞团队意识强

周四进行的一场友谊赛中，意大利与巴西2-2战平，第33分钟弗雷德为巴西首开纪录，第42分钟内马尔助攻奥斯卡破门，上半场巴西队2-0领先，但下半场意大利凭借德罗西、巴洛特利的两粒进球顽强追平比分。巴神与内马尔两名年轻前锋的较量中，前者凭借一脚精彩世界波稍胜一筹。赛后意大利主帅普兰德利盛赞巴洛特利为“很好的团队合作者”。路透

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