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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 1日 星期四 11:17 BJT

罗本绝杀 荷兰3-2胜英格兰

周三英格兰和荷兰在伦敦温布利球场进行了一场低调的友谊赛，补时阶段罗本绝杀，助荷兰3-2击败主队，结束荷兰队最近三战不胜局面。本场比赛标志着两队备战今年欧洲杯开始倒计时，但荷兰用行动证明了他们的筹备更为出色，经历0-3负于德国後迅速恢复。英格兰此役吞下最近10场比赛的首败。路透

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