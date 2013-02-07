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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 7日 星期四 11:15 BJT

德国2-1赢法国 破26年不胜魔咒

周三国家队友谊赛德国客场2-1胜法国，这是德国26年来首次在两队交手中取得胜利。第44分钟马赛中场球员瓦尔比埃纳为法国首开纪录，下半时穆勒、赫迪拉分别建功反超比分。本泽马在上半时任意球击中横梁，在国家队最近的10场比赛中，这位法国足球先生均无进球入账。路透
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