德国因炸弹威胁取消一场足球赛 默克尔原定到场观赛

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透德国汉诺威11月17日 - 德国与荷兰原定周二晚在汉诺威举行的一场足球赛因炸弹威胁在预定开赛前两小时被取消，德国总理默克尔原计划到现场观看比赛。
“我们接到具体信息表明有人计划用爆炸物实施袭击，”汉诺威警察局长Volker Kluwe向德国NDR广播公司表示，“我们认真对待，并采取了措施。”
“我们不知道这些策划袭击体育场的人是否还策划了其他行动，所以我们在全城布防。”他说道。
警车通过扬声器要求球迷离开原定举行足球赛的体育场，并在场馆外部署了全副武装的警察。
警方还在即将开始一场音乐会的汉诺威TUI多功能场地组织了疏散，并在市中心对车辆和行人进行检查，出动了嗅探爆炸物的警犬。
下萨克森州内政部长Boris Pistorius称，没有人被逮捕，也未发现爆炸物。汉诺威是下萨克森州首府。
德国内政部长Thomas de Maiziere称，此次威胁是有可靠依据的，取消比赛是正确做法，但他未提供细节。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。