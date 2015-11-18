德国因炸弹威胁取消一场足球赛 默克尔原定到场观赛

路透德国汉诺威11月17日 - 德国与荷兰原定周二晚在汉诺威举行的一场足球赛因炸弹威胁在预定开赛前两小时被取消，德国总理默克尔原计划到现场观看比赛。

“我们接到具体信息表明有人计划用爆炸物实施袭击，”汉诺威警察局长Volker Kluwe向德国NDR广播公司表示，“我们认真对待，并采取了措施。”

“我们不知道这些策划袭击体育场的人是否还策划了其他行动，所以我们在全城布防。”他说道。

警车通过扬声器要求球迷离开原定举行足球赛的体育场，并在场馆外部署了全副武装的警察。

警方还在即将开始一场音乐会的汉诺威TUI多功能场地组织了疏散，并在市中心对车辆和行人进行检查，出动了嗅探爆炸物的警犬。

下萨克森州内政部长Boris Pistorius称，没有人被逮捕，也未发现爆炸物。汉诺威是下萨克森州首府。

德国内政部长Thomas de Maiziere称，此次威胁是有可靠依据的，取消比赛是正确做法，但他未提供细节。（完）