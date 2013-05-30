版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 5月 30日 星期四 13:09 BJT

开场九秒闪电进球 德国友谊赛胜厄瓜多尔

波多尔斯基周三打进足球史上最快的进球之一，开场仅九秒钟就破门得分，最终帮助德国队在友谊赛中4-2击败厄瓜多尔。观众刚落座，波多尔斯基就从对方后卫阿奇利埃脚下断球成功并破门得分。圣马力诺球员瓜尔蒂埃里1993年对阵英格兰的比赛中开场8.3秒就破门得分，被国际足联认证为世界杯正赛及预选赛中的最快进球。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐