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路透中文体育短讯 | 2015年 4月 1日 星期三 13:53 BJT

荷兰友谊赛2-0胜西班牙

荷兰周二在友谊赛中2-0击败仅以二线阵容出战的西班牙，成为博斯克执教西班牙以来第一支从“斗牛士军团”身上取得两连胜的球队。西班牙在前30分钟就败下阵来，德弗里伊第13分钟为橙衣军团首开纪录，克拉森三分钟后锦上添花。路透
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