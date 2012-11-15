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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 15日 星期四 15:15 BJT

西班牙轻取巴拿马

佩德罗周三贡献两球，世界冠军西班牙在友谊赛中5-1轻取巴拿马。世界杯和欧洲杯双料冠军西班牙在上半时结束时就已取得3-0领先，其中佩德罗贡献两球，比利亚也收获在国家队的第53个进球。拉莫斯第82分钟以一记精彩任意球再添一分，苏萨塔两分钟後收获个人首个国家队进球。巴拿马最後时刻命中一点球。路透

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