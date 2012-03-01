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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 1日 星期四 11:12 BJT

西班牙5-0横扫委内瑞拉

周三在一场足球友谊赛中，西班牙5-0大败10人应战的委内瑞拉，索尔达多下半时上演帽子戏法，以主力身份征战今年欧洲杯的前景进一步看好。伊涅斯塔和席尔瓦也分别建功。路透

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