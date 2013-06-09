友谊赛西班牙2-1轻取海地

周六西班牙与海地在美国迈阿密进行了一场国际足球友谊赛，西班牙2-1轻松获胜。第8分钟卡索拉首开纪录，第19分钟法布雷加斯头球破门扩大领先，马塔两次助攻，随后西班牙放松了火力，海地在第76分钟扳回一城。为海地打入进球的古埃里尔赛后称非常高兴能与世界冠军踢上一场比赛，并向世界展示海地不仅仅只是那个经历了大地震的国家。路透