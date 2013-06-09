友谊赛西班牙2-1轻取海地

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
周六西班牙与海地在美国迈阿密进行了一场国际足球友谊赛，西班牙2-1轻松获胜。第8分钟卡索拉首开纪录，第19分钟法布雷加斯头球破门扩大领先，马塔两次助攻，随后西班牙放松了火力，海地在第76分钟扳回一城。为海地打入进球的古埃里尔赛后称非常高兴能与世界冠军踢上一场比赛，并向世界展示海地不仅仅只是那个经历了大地震的国家。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透