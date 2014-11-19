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路透中文体育短讯 | 2014年 11月 19日 星期三 14:02 BJT

德国队友谊赛1-0小胜西班牙

克罗斯周二在终场前一分钟的远程重炮帮助德国在友谊赛中客场1-0小胜西班牙。西班牙主帅博斯克在赛后记者会表示：“我们心里清楚还处于新老交替时期，我们对未来充满乐观……这场比赛势均力敌，两队都可能赢，只不过克罗斯的进球决定了结果。”路透
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