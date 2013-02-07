瑞典2-3不敌阿根廷

在周三的国家队友谊赛中，瑞典主场2-3不敌阿根廷。主队开场仅3分钟便送上乌龙作迎客大礼，尽管随后迅速追平比分，但阿根廷队凭借阿奎罗与伊瓜因的进球在上半场已取得3-1的领先，第90分钟厄尔姆为瑞典追回一分。两队的头号球星伊布与梅西均无进球。图为比赛中一位球迷冲进球场与梅西拥抱。路透