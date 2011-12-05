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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 5日 星期一 17:59 BJT

拜仁重返榜首

拜仁慕尼黑的里贝里与罗本各自梅开二度，帮助球队周六主场在德甲一役中4-1大胜云达不莱梅。云达不莱梅替补罗森伯格下半时刚开始曾将比分追成1-1平。此前拜仁已经两连败，本轮过後积31分，重返积分榜榜首。路透

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