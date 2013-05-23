多特蒙德格策无缘欧冠决赛

周三多特蒙德表示中场球员格策将无缘参加周六的欧冠赛决赛。20岁的格策在与皇马的半决赛次回合中受伤，但一直未能痊愈。周三拜仁慕尼黑并宣布后卫巴德施图贝尔由于六个月内右膝两次受伤，于周一接受了手术，最长或缺席10个月。欧冠决赛将于周六在伦敦打响，届时将上演多特蒙德与拜仁的德甲内战。路透