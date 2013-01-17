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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 17日 星期四 11:31 BJT

拜仁击败豪门群雄抢下瓜迪奥拉 下赛季上任

德甲劲旅拜仁慕尼黑周三宣布签下巴萨前主教练瓜迪奥拉。41岁的西班牙人将在7月接替海因克斯，合约直至2016年6月。拜仁还表示海因克斯决定在本赛季结束时退休。此前切尔西、曼城、巴黎均表示有意邀请瓜帅执教，而瓜帅本周早些时候在英足总150周年庆上表示自己的雄心是执教一支英超球队。路透

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