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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 7日 星期二 13:47 BJT

霍内斯将继续担任俱乐部主席--拜仁

德甲俱乐部拜仁慕尼黑周一在召开董事会后表示，主席霍内斯将继续担任俱乐部主席，尽管其正在接受有关逃税指控的调查。若霍内斯被定罪，将可能面临牢狱之灾。拜仁称霍内斯已经为自己为俱乐部带来的负面影响道歉，但欧冠决赛在即，霍内斯留任是拜仁的利益所在，同时将密切留意事态发展。路透

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