德甲俱乐部拜仁慕尼黑周五称，并没有与多特蒙德前锋莱万多夫斯基签约，但未指明双方是否有在进行接触。莱万与多特签约至2014年，并拒绝续约，最早可能在今夏离队。多特蒙德老板瓦茨克称，至今尚未收到其他俱乐部报价。莱万在多特与皇马的欧赛半决赛第一回合比赛中一人独中四元。路透