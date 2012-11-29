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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 29日 星期四 12:53 BJT

拜仁10分优势领跑

拜仁慕尼黑周三2-0击败弗赖堡，目前在德甲积分榜领先第二名多达10分，确保能以第一名身份进入下月的冬歇期。托马斯穆勒上半时罚中点球，而替补出战的季莫什丘克第79分钟锦上添花，助拜仁在14轮比赛中赢下第12胜，目前以37分高居榜首。拜仁周六将挑战卫冕冠军多特蒙德。路透

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