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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 16日 星期六 13:21 BJT

德甲--拜仁2-0沃尔夫斯堡

周五德甲联赛拜仁慕尼黑客场2-0胜沃尔夫斯堡，第36分钟曼朱基奇首开纪录，在补时阶段罗本再入一球锦上添花。拜仁本赛季德甲22轮过后胜18场，目前共积57分，领先少赛一轮的多特蒙德多达18分，继续领跑积分榜。拜仁将在下周的欧冠赛中客场对阵阿森纳。路透
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