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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 7日 星期日 11:18 BJT

德甲--拜仁提前六轮夺冠

周六德甲联赛第28轮拜仁慕尼黑1-0客场胜法兰克福，施魏因斯泰格第57分钟打入本场比赛唯一进球。此轮过后拜仁确立20分的领先优势，提前六轮拿下本赛季德甲冠军。拜仁结束了过去两个由多特蒙德把持德甲冠军的局面，建队50年以来第22次联赛捧杯。下赛季瓜迪奥拉将接替海因克斯执掌拜仁。路透

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