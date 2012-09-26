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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 26日 星期三 11:35 BJT

德甲拜仁3-0取胜

周二德甲联赛第五轮，拜仁慕尼黑主场迎战沃尔夫斯堡。上半场第24分钟施魏因斯泰格首开纪录，克罗地亚前锋曼祖基奇下半场梅开二度，第57分钟和65分钟分别建功。最终拜仁3-0取胜保持新赛季五场全胜的战绩。在另一场比赛中，法兰克福主场3-3战平多特蒙德。

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