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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 28日 星期四 10:04 BJT

德国杯--罗本世界波 拜仁1-0复仇多特蒙德

周三德国杯四分之一决赛拜仁慕尼黑1-0击败卫冕冠军多特蒙德，成功改写了与后者最近六战无胜绩的尴尬纪录。由于里贝里停赛，本赛季一直被放在替补席的荷兰人罗本终于获得首发，并在第43分钟打入精彩世界波，将球队送入半决赛。在上赛季的德国杯决赛中，拜仁最终2-5不敌多特蒙德。路透
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