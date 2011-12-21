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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 21日 星期三 10:57 BJT

罗本立功 拜仁晋级八强

周二德国杯八分之一决赛中，拜仁客场2-1逆转波鸿，晋级八强，罗本补时阶段贡献绝杀。不过在比赛中，波鸿不惧劲旅，上半时费德里科破门，波鸿1-0领先，第52分钟拜仁才将比分扳平，克罗斯与戈麦斯的精彩配合，克罗斯得以抽射破门，罗本最後时刻的进球为拜仁锁定胜局。路透

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