京多安下赛季铁定留队

德甲劲旅多特蒙德中场球员京多安周一在接受采访时称，自己下赛季将“铁定”留队，但未来的去留还要看接下来的发展情况。这位22岁的德国国脚2011年加盟多特，目前与俱乐部合约至2015年。京多安表示，多特蒙德仍然是一支有竞争力的球队，尽管格策已转投拜仁而莱万多夫斯基也将离队。路透