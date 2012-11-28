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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 28日 星期三 15:27 BJT

多特蒙德被升班马逼平

德甲卫冕冠军多特蒙德周二与升班马杜塞尔多夫1-1战成平局，巩固在德甲积分榜第二名的位置，但未能缩小与领头羊拜仁慕尼黑的差距。布瓦什奇科夫斯基上半时结束前的进球似乎有望帮卫冕冠军锁定胜利，但雷辛格第78分钟将比分扳平，结束多特蒙德三连胜脚步。路透

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