莱万多夫斯基表态效忠多特蒙德

莱万多夫斯基周二表示将效忠欧冠亚军多特蒙德。2014年合约到期的莱万多夫斯基上赛季拒绝续约，表示很快将加盟自己心仪的球队。过去一个月的转会操作使他很可能成为近期第二位被拜仁慕尼黑撬走的多特蒙德球员，但多特蒙德阻止了这一交易。波兰国脚莱万多夫斯基上赛季在德甲贡献24球，在欧冠赛场打入10球。路透