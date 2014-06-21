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Special Events 12 | 2014年 6月 22日 星期日 07:53 BJT

精彩图集：德国2-2战平加纳

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德国队在G组第二轮比赛中2-2战平加纳，其中德国射手克洛泽命中一球，这也是他连续4届世界杯进球，以15个进球追平了罗纳尔多的世界杯进球纪录。图为克洛泽进球后的庆祝动作。 REUTERS/Eddie Keogh
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加纳球员A-阿尤庆祝进球。 REUTERS/Mike Blake
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克洛泽空翻庆祝动作的分解图片。 REUTERS/Mike Blake
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德国球员格策庆祝在此役中为德国进一球。 REUTERS/Eddie Keogh
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加纳球员穆塔里倒钩解围。 REUTERS/Paul Hann
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加纳球员门萨错失得分良机后的反应。 REUTERS/Marcelo Del Pozo
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一位德国女球迷。 REUTERS/Marcelo Del Pozo
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德国球迷在柏林“公共看球区域”观看德国队与加纳之战。 REUTERS/Axel Schmidt
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德国队在E组第二轮比赛中2-2战平加纳，其中德国射手克洛泽命中一球，这也是他连续4届世界杯进球，以15个进球追平了罗纳尔多的世界杯进球纪录。路透
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