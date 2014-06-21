精彩图集：德国2-2战平加纳

世界杯-德国队夺冠后四星球衣在12小时内售空

路透柏林7月14日（记者Michelle Martin/Rene Wagner） - 在德国队于巴西获得他们历史上的第四座世界杯冠军奖杯之后仅仅几个小时之内，新版印着四颗星星的德国队球衣便已销售一空--这表明在接下来的一段时间内，由于球迷们的利好因素，零售商们能够有销售额增长的良好预期。