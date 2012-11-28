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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 28日 星期三 15:25 BJT

沙尔克1-3不敌汉堡

沙尔克04周二1-3输给汉堡，积24分，落後多特蒙德两分。目前积34分排名德甲榜首的拜仁慕尼黑周三将客场挑战弗莱堡。现积24分的勒沃库森如果周三击败不莱梅，将升至第二位。缺少范德法特的汉堡在下半时打进三球，最终3-1锁定胜利，积分升至第八。路透

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