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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 5日 星期三 11:27 BJT

海因克斯宣布下赛季将不会执教

本赛季带领拜仁慕尼黑拿下三冠王的功勋主帅海因克斯周二宣布下赛季将不会执教任何一家俱乐部，但并未表示自己将退休。68岁的海因克斯称，过去的两年实在太紧张，“本赛季已经到达了一个极限”。海帅并称自己还没有作出最后的决定，但自己已68岁了，工作之外还想享受一下生活。路透
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