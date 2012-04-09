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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 9日 星期一 17:35 BJT

劳尔两球 沙克尔完胜汉诺威

周日德甲联赛一役中，沙克尔04主场3-0击败汉诺威96，巩固德甲第三位置，保持晋级下赛季欧冠联赛希望，沙克尔老将、前皇马前锋劳尔梅开二度，开赛第6分钟与下半时开始两分钟时分别建功。亨特拉尔锦上添花，本赛季在各项赛事42场比赛攻入43球，打破沙尔克71年来单赛季进球纪录。路透

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