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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 16日 星期四 15:20 BJT

热身赛阿根廷3-1击败德国

当地时间周三德国队主场迎战阿根廷。虽然上半时梅西射失点球，但第52分钟攻入一球，迪玛利亚第73分钟再度破门，虽然德国队追回一球，却已无力回天。最终阿根廷以3-1取胜。比赛第89分钟，有球迷冲入场地与梅西击掌相庆，导致比赛暂停。这位阿根廷球星与其击掌後微笑目送其离开。

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