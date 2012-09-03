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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 3日 星期一 14:27 BJT

拜仁6-1狂胜斯图加特

周日德甲联赛拜仁慕尼黑主场迎战斯图加特，上半场斯图加特球员哈尼克利先进一球助客队领先，然而拜仁在上半场结束前12分钟灌入三球，反超比分。下半场开场6分钟内拜仁又入三球，最终比分定格在6-1。其中穆勒为拜仁贡献两球，克罗斯、古斯塔沃、曼祖基奇和施魏因斯泰格也分别建功。

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