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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 17日 星期一 13:32 BJT

范德法特回归难救主 10人汉堡负法兰克福

周日汉堡SV客场对阵法兰克福，德甲开赛以来遭遇三连败。乾贵士、奥申、艾格纳分别帮法兰克福建功。刚刚回归汉堡的荷兰球星范德法特第63分钟助攻孙兴民破门，但仍未能挽回败局。范德法特曾於2005年至2008年效力于汉堡SV，後转战皇马与托特纳姆热刺，於今年8月底回归。

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