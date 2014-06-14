贝肯鲍尔“拒绝合作”收到FIFA禁令

6月14日 - 本周五消息，德国队前队长兼世界杯功勋教头贝肯鲍尔被暂时禁止90天涉涉及足球事务，其原因是他配合FIFA道德委员会的调查。

FIFA在一份申明中说，2010年卡塔尔颇具争议地获得了2022年世界杯主办权时，当时作为FIFA执委会成员的贝肯鲍尔便收到过“回复请求”，要求他提供信息。

禁令是由美国律师、FIFA道德问题调查委员会调查室负责人米夏埃尔·加西亚所施加的，他主管对2022年世界杯主办权问题的调查。

“我真的不知道是什么原因，”当被问及禁令时，贝肯鲍尔对德国天空电视台说，“一开始接到这个消息时，我还以为是愚人节玩笑呢。”

贝肯鲍尔被认为是世界足坛历史上最好的运动员之一，在国内外都享有很高的声誉。他还是拜仁慕尼黑队的名誉主席。

“我是拜仁慕尼黑队的名誉主席。即使这90天里我什么事都干不了，但至少我还是名誉主席。”

作为一名球员，贝肯鲍尔重新定义了“自由人”角色，他作为队长，率领西德队获得了1974年世界杯的冠军。

作为教练，他带领西德队赢得过1990年世界杯。在2006年德国举办世界杯时，他是德国组委会的一员。

本周三，加西亚在圣保罗举行的FIFA年度会议中说，对于《星期日泰晤士报》所称的数以百万份涉及卡塔尔贿选而赢得主办权的文件，他和他的团队已经得到了“绝大多数”。

预计加西亚的最终报告能在7月份完成。

***暂时禁令***

“从今天开始，贝肯鲍尔被暂时禁止以任何方式涉足任何与足球相关的领域，时间为90天。”FIFA申明中这样写道，“禁令立即执行。”

“这个决定是基于（贝肯鲍尔）违反了道德规范而做出的。”所谓明显的违规指的是贝肯鲍尔置“回复要求”请求帮助于不顾，没有配合道德问题调查委员会的工作，其中就包括现场提供接受采访的信息或回答书面问题时同时提供英文版和德文版。

“现在的主要问题时，正式调查的流程完全由调查室主管瓦妮莎·阿拉德说了算。”

加西亚之前说过，他的团队将考虑每一份提供给他们的材料，但不会因此推迟出版最终报告的时间。

《星期日泰晤士报》还说，“上百万份文件”中的一部分，似乎与前FIFA行政委员会成员哈曼收受贿赂有关。哈曼作为申办世界杯的官员，曾经参与支持卡塔尔争取主办权。

哈曼尚未对自己被牵扯其中作出回应，因为他在2012年就已经被终身禁止从事足球工作。然而，卡塔尔人在文件上说，哈曼并不属于他们官方争取主办权团队的一员。

媒体的此类贿选报导使FIFA和长期担任主席的布拉特严重蒙羞。布拉特还希望能在明年再次当选，延续一个5年任期。

更多巴西世界杯报导请点击?here

（完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。