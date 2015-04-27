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路透中文体育短讯 | 2015年 4月 27日 星期一 15:04 BJT

拜仁提前加冕德甲冠军

卫冕冠军拜仁慕尼黑周日第25次加冕德甲桂冠，这支德甲豪门期待着重演2013年三冠王的荣耀。在德甲还剩最后四轮比赛的情况下，唯一未能构成威胁的对手沃尔夫斯堡周日输给门兴格拉德巴赫，使得领先15分的拜仁成功实现德甲三连冠。拜仁稍早在周六1-0击败柏林赫塔。路透

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