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路透中文体育短讯 | 2014年 9月 25日 星期四 14:34 BJT

多特蒙德连扳两球2-2逼平斯图加特

多特蒙德周三在两球落后情况下奋起直追，最终2-2逼平斯图加特，延续了德甲新赛季的坎坷旅程。迪达维下半时连入两球，给客场作战的斯图加特带来新赛季首胜的希望，但奥巴梅扬和因莫比莱分别在第73分钟和第86分钟建功，多特蒙德避免在新赛季德甲五战中吞下第三场败局。多特目前积七分，落后拜仁慕尼黑四分。路透
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