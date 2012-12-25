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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 25日 星期二 15:14 BJT

纽伦堡换帅 两名教练联合执教

德甲俱乐部纽伦堡周一宣布罗伊特斯哈恩(Armin Reutershahn)与维尔辛格(Michael Wiesinger)两名教练将联合担任球队主教练，以接替上周末被沃尔夫斯堡挖走的前主教练迪特·黑金。39岁的维尔辛格此前在俱乐部青年足球学院任教，而52岁的罗伊特斯哈恩此前为黑金助理教练。路透

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