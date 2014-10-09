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路透中文体育短讯 | 2014年 10月 9日 星期四 11:21 BJT

厄齐尔因膝部伤势将缺阵多达三个月

德国足协周三称，中场大将厄齐尔因被诊断出膝部韧带部分撕裂，将缺阵多达三个月。厄齐尔将缺席德国队在2016年欧洲杯预选赛中与波兰、爱尔兰、直布罗陀和西班牙的比赛。德国足协声明称：“25岁的厄齐尔周二抵达法兰克福时表示左膝疼痛，今天的检查……显示左膝十字韧带部分撕裂。他将缺阵10-12周。”路透
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